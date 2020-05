Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, K 9602 - Gestürzt und leicht verletzt

Baden-Baden (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag nach einem selbstverschuldeten Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der 51-Jährige war kurz vor 15:30 Uhr auf dem Weg von Ebersteinburg in Richtung Haueneberstein in einer Rechtskurve der K 9602 ins Rutschen geraten und in der Folge gestürzt. Zur Erstversorgung des Verletzten wurde ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Hierzu musste die Kreisstraße vorübergehend gesperrt werden. Der Biker wurde anschließend in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell