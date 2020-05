Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Ermittlungen laufen

Zell am Harmersbach (ots)

Im Laufe des Freitagabend kam es in der Hauptstrasse gegen 21.30 Uhr zwischen zwei Personen nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zu einem handfesten Streit. In dessen Verlauf wurde ein Mann mittleren Alters so schwer verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll der amtsbekannte Verletzte eine Frau verbal und auch körperlich angegangen haben und dabei mit einem Messer schwer verletzt worden sein. Die genauen Hintergründe warum der Streit eskalierte, der sich im Bereich eines Mehrfamilienhauses zugetragen hat, sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/ks

