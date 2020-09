Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Püsselbüren: Einbruch in Tennisheim

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montagabend (07.09.2020), 20.00 Uhr und Dienstagmorgen (08.09.2020), 08.45 Uhr, mehrere Fensterscheiben am Tennisheim des Sportvereins Schwarz-Weiß Esch eingeschlagen und sich so gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Ein Vereinsmitglied hat am Dienstagmorgen festgestellt, dass die Terrassentür des Clubraums eingeschlagen worden war. Überall lagen Glassplitter. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Beamten fanden vor dem Clubraum einen Ziegelstein, mit dem das Fenster wohl eingeschlagen worden war. Draußen lag auf einem Tisch außerdem eine offenstehende, leere Geldkassette. Drinnen hatten die Einbrecher augenscheinlich mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Bei der weiteren Begehung der Räume stellte sich heraus, dass sich die Täter offenbar auch an der Holztür zum Lagerraum zu schaffen gemacht haben. Sie versuchten, die Tür mit einem Metallgegenstand aufzuhebeln. Auch das Fenster zum Lagerraum war eingeschlagen, es lagen Glassplitter auf dem Boden. Laut Vereinsvertretern ist allerdings nichts aus dem Clubheim entwendet worden. Den Aussagen zufolge befinden sich im Tennisheim keine wertvollen Gegenstände und auch die Geldkassette war leer. Die Schäden an den Fenstern und an der Tür belaufen sich laut Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf die Täter unter Telefon 05451/591-4315.

