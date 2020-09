Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Diebstahl eines Pkw

Ibbenbüren (ots)

In einem Wohngebiet im Ibbenbürener Stadtteil Laggenbeck ist in der Nacht zu Dienstag (08.09.2020) ein Kleintransporter gestohlen worden. Der Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen TE-KD 512 parkte vor einem Wohnhaus in der Humboldtstraße. Der Geschädigte hatte den Wagen gegen 17.30 Uhr am Montagabend (07.09.2020) vor dem Einfamilienhaus abgestellt und ordnungsgemäß abgeschlossen. Am nächsten Morgen gegen 6 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass der Wagen nicht mehr da war und verständigte die Polizei. Der gestohlene Mercedes Sprinter hat hinten rechts eine Delle und ein paar rötliche Kratzer. Die Polizei hat das Fahrzeug bisher nicht wieder aufgefunden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

