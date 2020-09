Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten: Taschendiebstahl im Geschäft

Emsdetten (ots)

Eine 86-jährige Emsdettenerin ist am Montag (07.09.2020) zwischen 11.00 Uhr und 11.13 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Geschädigte sah sich im KIK-Ladengeschäft in der Straße Am Brink nach einer Hose um. Ihrer Beschreibung zufolge gingen zwei Frauen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren in den engen Gängen des Kleidungsgeschäfts mehrfach sehr dicht an ihr vorbei. Beim Bezahlen an der Kasse fiel der 86-Jährigen auf, dass ihre Handtasche und ihre Geldbörse nicht mehr im Rollator lagen. Die Geschädigte vermutet, dass die beiden Frauen sie bestohlen haben. Die Handtasche war blau und mit Stickereien versehen, die Geldbörse braun. Darüber hinaus vermisst die Emsdettenerin Ausweisdokumente und rund 40 Euro Bargeld. Die beiden Frauen hatten den Markt verlassen und konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

