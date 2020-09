Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall

Ochtrup (ots)

In der Bauerschaft Oster ist am Montagmittag (07.09.2020) ein 17-jähriger Zweiradfahrer verunglückt. Der Jugendliche fuhr gegen 13.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf dem Wirtschaftsweg "Kranenbült". In Höhe Oster 304 kam er mit dem Zweirad von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Zweirad wird auf circa 500 Euro geschätzt.

