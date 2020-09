Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Greven (ots)

Am späten Montagnachmittag (07.09.2020) hat sich in der Nähe des Schiffahrter Damms auf einer Rechts-vor-Links-Kreuzung zweier Nebenstraßen ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 17.25 Uhr fuhr eine 60-jährige Frau aus Greven mit ihrem PKW vom Schiffahrter Damm kommend auf der Guntruper Straße. An der Kreuzung mit dem Bockholter Ring kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer vorfahrtberechtigten, 36-jährigen Autofahrerin aus Greven, die in Richtung Lauesch fahren wollte. Der Wagen der 36-Jährigen schleuderte in die Straße Lauesch, kippte um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die Fahrerin und ein mitfahrender achtjähriger Junge erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden PKW entstanden erhebliche Sachschäden, die auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt werden.

