Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, versuchter Diebstahl

Rheine (ots)

An der Nasigerstraße wollten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einen LKW aufbrechen. Der Daimler LKW stand in der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagvormittag (07.09.2020) in der Nähe des Burgsteinfurter Damms. Die Täter gingen zur Beifahrerseite und versuchten mit einem Werkzeug das Schloss der Tür zu knacken. Dies gelang ihnen nicht. Die Täter blieben ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

