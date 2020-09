Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeuge aufgebrochen

Rheine (ots)

Nach einigen PKW-Aufbrüchen, die in den vergangenen Nächten im Stadtgebiet verübt wurden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wiederholt wurden Fälle angezeigt, bei denen der oder die Täter Fahrzeugscheiben zertrümmert haben. Fast immer gelang es ihnen dann, Taschen, Portmonees oder andere Wertsachen aus den Wagen zu stehlen. Offenbar hatten die Diebe gezielt in den Wagen nach Wertgegenständen Ausschau gehalten. Die Polizei appelliert daher dringend: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück! Das Auto ist kein sicherer Aufbewahrungsort! Nachdem am Wochenende Diebstähle aus Fahrzeugen an der Willy-Brandt-Straße, der Bühnertstraße und an der Bergstraße gemeldet wurden, sind in der Nacht zum Dienstag (08.09.2020) zwei Diebstähle im Dorenkamp angezeigt worden. An der Darbrookstraße und am Glatzer Weg erbeuteten die Täter jeweils ein Portmonee aus den Autos. Die Tatzeit liegt zwischen 20.00 bzw. 22.00 Uhr und den Morgenstunden, um 07.00 Uhr. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell