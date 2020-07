Polizei Münster

POL-MS: Beine baumeln aus Container - Polizisten nehmen 18-Jährigen fest

Münster (ots)

Am Montagmorgen (27.7., 3.32 Uhr) nahmen Polizisten einen 18-jährigen Dieb fest, der in einem Container am Vennheideweg steckte. Die Beamten entdeckten auf der Streifenfahrt herausbaumelnde Beine aus dem Elektroschrott-Container und sprachen den Deutschen an. Zur Begründung, warum er in dem Sammelbehälter steckte, machte er widersprüchliche Angaben. Neben dem Container stand ein von ihm mitgebrachtes Fahrrad. Die Herkunft konnte der 18-Jährige nicht plausibel erklären. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Münsteraner mit Haftbefehl gesucht wird. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in ein Gefängnis.

