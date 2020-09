Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, zwei Brände gemeldet

Ochtrup (ots)

Am späten Dienstagabend (08.09.2020) sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei zu zwei Bränden am Schweringhook in Welbergen und zur Bergstraße in der Ochtruper Innenstadt gerufen worden. Um 22.25 Uhr waren auf einer Ackerfläche am Schweringhook etwa 80 Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand ebenso löschen, wie den an der Bergstraße um 23.25 Uhr. Dort war offenbar zunächst ein PKW in Brand geraten. Das Feuer ging dann nach ersten Recherchen auf einen zweiten Wagen über. Zudem wurden die Fenster des angrenzenden Gebäudes beschädigt. Hier wird insbesondere geprüft, ob eine technische Ursache für den Brand verantwortlich ist. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell