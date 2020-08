Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Verkehrsunfallflucht mit gelbem VW Bulli

Quakenbrück (ots)

Eine 28-Jährige befuhr am Mittwochnachmittag mit einem blauen Audi A3 den Steimelager Weg, als ihr in Höhe der dortigen Musikschule gegen 14.25 Uhr ein gelber VW Bulli entgegenkam. Der Fahrer des Transporters fuhr mittig auf der Fahrbahn, woraufhin die Audi-Fahrerin nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie prallte mit ihrem Auto gegen eine Bordsteinkante und der Bulli-Fahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der unbekannte Fahrer hatte eine normale Statur, kurze Haare, ein rundes Gesicht und einen leichten Bartansatz. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Shirt. Die Polizei in Quakenbrück bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den Verursacher, sich unter der Rufnummer 05439/907760 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell