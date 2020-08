Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Kirchenfenster durch Feuer beschädigt

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (20 Uhr) bis Mittwochvormittag (11 Uhr) beschädigten Unbekannte einen Holzfensterrahmen an der St. Laurentius Kirche in der Lindenstraße. Der oder die Täter deponierten zwischen dem Fenstergitter und dem Rahmen einen Gegenstand und zündeten diesen an. Durch die Rußentwicklung wurde der Fensterrahmen in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05901/961480 zu melden.

