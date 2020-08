Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Achtung! Akku-Diebe unterwegs

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet trieben am Montag Unbekannte in der Osnabrücker Innenstadt ihr Unwesen und stahlen von zwei E-Bikes die Akkus. Nun meldeten sich weitere Bürgerinnen und Bürger, deren Fahrrad-Akkus ebenfalls am Montag in der Innenstadt entwendet worden waren. Neben den bekannten Tipps gegen Fahrraddiebstahl (hochwertiges Schloss verwenden, Fahrrad ab- und anschließen, das Zweirad an belebten Orten abstellen) empfiehlt die Polizei insbesondere E-Bike Besitzern den Akku zu entnehmen, wenn das Fahrrad längere Zeit im öffentlichen Raum abgestellt wird. Das macht das E-Bike für Diebe weniger interessant.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell