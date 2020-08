Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Honda bei Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Quakenbrück (ots)

Ein Unbekannter beschädigte an der Badberger Straße einen blauen Honda Civic und flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Pkw stand in Höhe der Hausnummer 40 unter einem Carport, als der oder die Flüchtige zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr, das Auto beim Vorbeifahren touchierte und einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursachte. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück, Telefon 05431/907760.

