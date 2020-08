Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/BAB 1 - Zwei schwerere Verkehrsunfälle in Fahrtrichtung Bremen

Bramsche/BAB 1 (ots)

Auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen kam es am Mittwochmorgen zu zwei schweren Verkehrsunfällen, bei denen zwei Personen schwer, und zwei Personen leicht verletzt wurden. Der erste Unfall ereignete sich gegen 10.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden, als der Verkehr ins Stocken geriet. Ein 67 Jahre alter Mercedes-Fahrer bremste, was der nachfolgende 37 Jahre alte Fahrer eines BMW zu spät bemerkte und auffuhr. Durch den Zusammenstoß prallte der Mercedes gegen die Leitplanke, kam auf dem Grünstreifen zum Stillstand, der BMW auf dem Seitenstreifen. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ebenfalls verletzt wurden die beiden Insassen in dem Mercedes. Eine 48 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und eine 40-jährige Mitfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein angeforderter Hubschrauber wurde nicht benötigt. Infolge des Unfalls staute sich der Verkehr und am Stauende, zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Bramsche, kam es gegen 11.35 Uhr zu einem weiteren Unfall. Der 55-jährige Fahrer eines Sattelzuges bremste und der nachfolgende 52 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges mit Überseecontainer fuhr auf. Der 52-Jährige wurde ein seinem Führerhaus eingeklemmt und von der Feuerwehr, die mit ca. 25 Einsatzkräften an der Unfallstelle war, befreit. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die BAB 1 ist in Fahrtrichtung Bremen ab der Anschlussstelle Osnabrück-Nord derzeit voll gesperrt. Der Verkehr staut sich auf eine Länge von ca. 10km.

