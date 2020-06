Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Sachbeschädigung durch Graffiti

Vrees (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist es im Laufe des vergangenen Wochenendes auf dem Gelände des Sportplatzes an der Herzog-Arenberg-Straße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen. Unbekannte Täter sprühten Schriftzeichen an die Tribüne sowie an den Pfosten einer Überdachung. Die Höhe des Schadens wird auf rund 200 Euro beziffert. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zu den Taten in der Vreeser Dose aus.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Werlte unter der Rufnummer (05951)993920 in Verbindung zu setzen.

