Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Acht Personen bei Unfall verletzt

Sögel (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es gegen 00.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Mühlenstraße gekommen. Acht Personen wurden dabei verletzt. Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr mit einem Audi die Albert-Trautmann-Straße und wollte nach links in die Mühlenstraße abbiegen. Dabei übersah er einen aus Werpeloh kommenden in Richtung Ortsmitte fahrenden, mit fünf Personen besetzten VW. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in eine Gartenhecke geschoben. Vier der Insassen des VW, der 19-jährige Fahrer des Audi sowie seine drei Mitfahrer wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

