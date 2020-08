Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Mercedes auf Parkplatz beschädigt

Belm (ots)

Am Dienstagnachmittag, zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr, parkte eine schwarze Mercedes V-Klasse auf dem Parkplatz der Linden-Apotheke an der Lindenstraße 45. Als der Fahrzeugbesitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Schäden an der hinteren linken Fahrzeugecke fest. Die Schäden sind vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges entstanden. Der Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Parkplatzrempler geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05406/898630.

