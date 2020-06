Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Münster: Recklinghäuser Spürhunde finden Beweismittel in Münster

Recklinghausen (ots)

Die Datenträgerspürhunde Theo und Jupp vom Polizeipräsidium Recklinghausen haben die Ermittlungskommission in Münster bei Durchsuchungen in den Kindesmissbrauchsfällen erfolgreich unterstützt. Die Spürnasen haben weitere Datenträger erschnüffelt. Zur Meldung unserer Kollegen in Münster:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/4622182

