POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Herten

Zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Donnerstag 18:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe zu einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Elper Straße ein. Aus der Laube wurden ein Fernseher und ein Receiver entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise liegen nicht vor.

Bottrop

Zwischen Mittwoch 20:30 Uhr und Donnerstag 14:40 Uhr hebelten unbekannte Täter die Nebeneingangstür zu einem Ladenlokal an der Horster Straße auf. Von hier aus gelangten sie in den Kunden- und Kassenbereich. Aus einer Schublade entwendeten die Unbekannten Bargeld. Außerdem wurden Getränke entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Mittwoch, zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Wildermannstraße. Bei der Rückkehr in die Wohnung, nach einem Einkauf, bemerkten die Geschädigten, dass Schmuck und Bargeld fehlen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise liegen bislang nicht vor.

An einem Supermarkt Am Waldschlösschen schlugen Unbekannte den Glaseinsatz einer Schiebetür ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier versuchten sie ein Tabakregal aufzubrechen. Dies gelang nicht, die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Am frühen Freitagmorgen schlugen unbekannte Täter die Glastür zu einem Ladenlokal in der Recklinghäuser Innenstadt am Markt ein. Die Unbekannten entwendeten nach ersten Erkenntnissen diverse Mobiltelefone, anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

