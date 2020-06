Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Frau übersieht Radfahrerin beim Abbiegen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Luisenstraße ist eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Dorsten verletzt worden. Die Frau war am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, in Richtung "Blauer See" unterwegs. Eine 72-jährige Autofahrerin aus Dorsten wollte zur gleichen Zeit vom Söltener Landweg nach rechts auf die Luisenstraße abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen die Fahrradfahrerin, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Die 58-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

