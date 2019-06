Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Junge übersieht Auto

Leichte Verletzungen zog sich ein 9-Jähriger am Donnerstag bei einem Unfall in Laichingen zu.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr fuhr ein 53-Jähriger in der Straße "Bei den Linden" in Richtung Württemberger Straße. Nach Erkenntnissen der Polizei war der Mercedes-Fahrer wegen dort spielender Kinder langsam unterwegs. Als er die Kinder fast passiert hatte, fuhr von rechts zwischen geparkten Autos der Radler gegen das Auto. Der 9-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07335/96260) schätzt den Sachschaden am Auto auf 500 Euro, den am Rad auf 20 Euro.

