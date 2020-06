Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auto fährt in Supermarkt - Ermittlungen laufen

Recklinghausen (ots)

Nachdem am späten Mittwochabend ein Auto in einen Supermarkt-Eingang auf der Breddenkampstraße gefahren ist, ermittelt die Polizei. Mehrere Zeugen hatten sich gemeldet, weil sie um kurz vor Mitternacht laute Geräusche gehört hatten. Danach konnten sie sehen, dass der Eingangsbereich des Supermarktes kaputt war und ein schwarzer Kleinwagen in Richtung Westfalenstraße davonfuhr. Am Steuer soll ein Mann gesessen haben. Die Polizei konnte wenig später das kaputte Auto auf der Sachsenstraße, in der Nähe des Supermarktes, finden und sicherstellen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an, erste Hinweise liegen vor. Der Hintergrund des Vorfalls ist weiter unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wer den schwarzen Kleinwagen gefahren hat. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die mitbekommen haben, wer das kaputte Auto auf der Sachsenstraße abgestellt hat und anschließend weggegangen ist. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

