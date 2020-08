Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht - Autofahrer berührte Fahrradfahrer am Knöchel

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Richardstraße, Stadtteil Gartlage, zu einem Streit zwischen dem Fahrer eines schwarzen Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit über eine Einbahnstraßenregelung hielt der 80-jährige Zweiradfahrer neben einem Verkehrszeichen an. Dabei stützte er sich mit dem linken Fuß auf der Fahrbahn ab. Der schwarze Pkw, eine Limousine mit BSB-Kennzeichen, habe plötzlich stark beschleunigt und ihn überholt. Dabei berührte er den Knöchel des Osnabrückers und dieser schrie auf. Der Autofahrer stoppte sein Fahrzeug und beschimpfte den Senior erneut, dann fuhr er davon. Zum Fabrikat der schwarzen Limousine mit BSB-Kennzeichen konnte der 80-Jährige keine Angaben machen. Der Fahrer wurde als ca. 30 Jahre alt, mitteleuropäisches Aussehen, ca. 180 cm groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Wer Zeuge des Vorfalls wurde oder sonst Hinweise geben kann, meldete sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

