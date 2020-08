Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Bekleidungsdieb ermittelt - Polizei sucht nach Schuhbesitzer

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr, kam es im Nettebad zum Diebstahl mehrerer Kleidungsstücke. Der Dieb wurde dabei beobachtet, wie er unter anderem zwei einzelne Schuhe an sich nahm und das Schwimmbad verließ. Die aufmerksamen Zeugen folgten dem Mann und konnten beobachten, in welches Haus er floh. Die hinzugerufene Polizei erwirkte über die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die betroffene Wohnung. Der 38-jährige Osnabrücker öffnete die Tür und räumte seine Tat auch bereitwillig ein. Die Beamten konnten einige Beweismittel sicherstellen. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer oder der Besitzerin eines linken Schuhs der Marke "Sketcher" in Größe 39. Der Schuh ist schwarz-grau und augenscheinlich bereits einige Zeit in Benutzung. Wer also am Sonntagabend das Nettebad nur mit seinem rechten Schuh verlassen konnte, möge sich bitte bei der Polizei unter 0541/9998800 oder 0541/327-2215 melden.

