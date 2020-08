Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike Akkus gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Montag trieben in der Osnabrücker Innenstadt Diebe ihr Unwesen und stahlen von die Akkus von zwei E-Bikes. In der Straße Am Ledenhof machten sie sich zwischen 15 und 16.30 Uhr vor einem dortigen Wohnheim an einem schwarzen Fahrrad zu schaffen. In der Kolpingstraße geriet zwischen 07 und 17.15 Uhr ein blaues Zweirad ins Visier der Täter, das vor dem Gebäude eines Fachverbandes abgestellt worden war. Die Polizei in Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-2115 zu melden.

