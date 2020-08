Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Vorfahrtsmissachtung - zwei Leichtverletzte

Melle (ots)

Um kurz nach 06 Uhr kam es am Dienstagmorgen in Wellingholzhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 18-Jähriger aus Melle befuhr mit seinem VW Golf den Haseweg in Richtung Hasestraße. Der junge Mann beabsichtigte nach links auf die Hasestraße in Richtung Wellingholzhausen abzubiegen. Er übersah dabei einen 31-jährigen Mann aus Bissendorf, der mit seinem VW Polo in Richtung Borgholzhausen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell