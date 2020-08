Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Baucontainer aufgebrochen

Wallenhorst (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen wurden an der Straße Pollerweg, in unmittelbarer Nähe zum Schwarzen See, zwei Baucontainer aufgebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam jeweils ein Fenster und entwendeten u.a. mehrere Ladegeräte. Der Wert des Diebesgutes wird auf 1000 Euro geschätzt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonst Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell