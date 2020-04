Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feuerwehr löschte Waldbrand bei Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots)

Insgesamt 6 Freiwillige Feuerwehren haben am Montagnachmittag einen Waldbrand bei Neustadt-Glewe gelöscht. In der Nähe des Flugplatzes an dem Fluss Elde wurde gegen 16 Uhr das Feuer entdeckt. Vom Feuer betroffen waren trockenes Gras und Unterwuchs auf einer Gesamtfläche von ca. 6.000 Quadratmeter. Die Feuerwehren haben die Löscharbeiten gegen 18 Uhr beenden können. Die Polizei schließt ersten Erkenntnissen zufolge Brandstiftung nicht aus und hat diesbezüglich eine Anzeige aufgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell