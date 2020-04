Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Kita/Geldbörsen gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmorgen, in einen Kindergarten am Brukturerweg einzubrechen. Es entstand lediglich Sachschaden.

Nur einen kurzen Augenblick hat eine 30-jährige Lüdenscheiderin am Mittwoch in einer Drogerie an der Kölner Straße ihre Geldbörse nicht im Blick gehabt - und schon war sie weg: Gegen 11.45 Uhr druckte die Frau an einem Fotoentwicklungsautomaten Fotos aus. Während des Ausdruckens legte sie ihre Geldbörse auf den Automaten und ging kurz weg, um etwas aus einem Regal nebenan zu nehmen. Dieser Augenblick genügte dem Dieb.

Am Donnerstag vergaß ein 40-Jähriger Im Olpendahl seine Geldbörse an einem Kiosk. Als er es bemerkte und zurückkehrte, war die Börse weg. Ein späterer Kunde nahm das Portemonnaie an sich. Der Tatverdächtige ist ca. 20 bis 30 Jahre alt, hat kurze, dunkelblonde Haare, trug Kappe, blaues T-Shirt, einen bunten Rucksack und eine camouflagefarbene Hose.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

