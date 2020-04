Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorrad gestohlen

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde an der Weststraße ein Motorrad gestohlen. Es handelt sich um eine KTM 390 Duke mit dem Kennzeichen E-LD5. Die Maschine hat eine auffällig schwarze und orangefarbene Lackierung, orangefarbene Felgen sowie ein Punishersymbol an der rechten Tankseite. Hinweise bitte an die Polizei Iserlohn, Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell