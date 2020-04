Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoscheibe eingeschlagen, Geldbörse gestohlen

Neuenrade (ots)

Am Reitstall am Oberen Beuler Weg wurde am Donnerstag zwischen 17 und 18.30 Uhr die Beifahrerscheibe eines weißen Opel Corsa eingeschlagen. Der Dieb nahm aus einem Korb, der auf dem Beifahrersitz stand, eine Geldbörse mitsamt Papieren, Bargeld und Personalausweis. Die Polizei warnt immer wieder davor, Wertsachen insbesondere offen im Auto liegen zu lassen. Doch auch Verstecken hilft nicht wirklich. Oft genug bietet selbst das Kleingeld in der Mittelkonsole genug Anreiz für einen Täter, einen Wagen aufzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02392/9399-0.

