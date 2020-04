Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Was tun gegen Einbrecher? Die Polizei berät

Märkischer Kreis (ots)

Obwohl viele Menschen gezwungenermaßen zu Hause bleiben müssen, sind weiter Wohnungseinbrecher unterwegs. Die Polizei berät auch in Corona-Zeiten, was Wohnungsbesitzer und Hauseigentümer gegen die ungebetenen Gäste tun an. Vielleicht findet gerade jetzt der eine oder andere Zeit, sich um die Sicherheit der eigenen vier Wände zu kümmern. Die Beratung erfolgt allerdings derzeit weitestgehend nur per Telefon oder E-Mail. Hauseigentümer können zum Beispiel ihre Haustüren oder Fenster fotografieren und die Fachleute der Polizei um eine Einschätzung bitten. Die Polizei vermittelt Infos über das Verhalten von Tätern. Auch anhand des "Interaktiven Hauses" auf der Webseite www.k-einbruch.de lassen Hinweise geben, wie das eigene Heim sicherer wird.

Die Berater der Kreispolizeibehörde sind tagsüber erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512 oder per E-Mail an die Adresse kpo.maerkischerkreis@polizei.nrw.de.

