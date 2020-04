Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überfall auf dem Sternplatz

Lüdenscheid (ots)

Zwei Jugendliche sollen am Mittwoch kurz nach 22 Uhr auf dem Sternplatz einen 42-jährigen Lüdenscheider überfallen haben. Das alkoholisierte und verletzte Opfer wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der Mann gab an, dass zwei Jugendliche Geld von ihm gefordert hätten. Weil er ihnen kein Geld geben konnte oder wollte, habe er Schläge bekommen. Die Jugendlichen flüchteten nach seinen Angaben über die Wilhelmstraße in Richtung Oberstadt. Sie sind zwischen 16 und 18 Jahre alt. Einer war hell bekleidet und hat dunkelbraune, kurze Locken auf dem Kopf. Der andere war dunkel bekleidet und hat einen dunklen Kurzhaarschnitt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Hinweise bitte unter Telefon 9099-0.

