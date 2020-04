Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rattan-Stühle gestohlen und gefilmt

Meinerzhagen (ots)

Zwei Frauen haben am Dienstag zwei Rattan-Stühle von einem Grundstück an der Christoph-Friedrich-Baehrens-Straße gestohlen. Kurz vor 23 Uhr gerieten sie auf dem Privatgelände in den Aufnahmebereich einer Überwachungskamera. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0.

