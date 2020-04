Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rasierapparat gestohlen

Halver (ots)

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Bahnhofstraße beobachtete am Mittwochabend einen verdächtigen Kunden, der offenbar versuchte, einen Rasierapparat in seine Tüte zu schmuggeln. An der Kasse bezahlte der Unbekannte eine Flasche Cola, für die er jedoch nicht genug Geld hatte. Im Streit darüber mit der Kassiererin kam der Kollege dazu. Als die Rede auf die Polizei kam, rannte der Mann los und warf die Cola-Flasche und seine Papiertüte auf den Parkplatz. Der Mitarbeiter verfolgte ihn noch ein kurzes Stück, gab aber dann auf. Der Rasierapparat blieb tatsächlich verschwunden. Deshalb erstattete der Markt Anzeige wegen Ladendiebstahls. Der Unbekannte ist ca. 1,70 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, hat eine dunkle Hautfarbe, trug blaues Jacket, hellblaue Jeans, blaue Basecap und auffällig weiße Turnschuhe.

