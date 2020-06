Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Nach Durchsetzen von Hausverbot Polizeibeamten beleidigt

Bad Dürkheim (ots)

Am 19.06.2020, um 21.00 Uhr wurde durch einen Supermarkt in Bad Dürkheim in der Bruchstraße mitgeteilt, dass eine Kunde, der Hausverbot habe, diesem Hausverbot nicht nachkommen würde. Vor Ort konnten die Beamten einen 23-jährigen Bad Dürkheimer feststellen. Dieser wurde aufgefordert dem Hausverbot nachzukommen. Hierbei beleidigte der junge Mann die eingesetzten Beamten auf übelste Art und Weise. Zuletzt kam der Mann dem Hausverbot nach und entfernte sich. Ihn erwartet eine Straf-anzeige wegen Beamtenbeleidigung.

