Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Riskantes Überholmanöver führt zu Auffahrunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.06.2020, gegen 18:10 Uhr, kam es auf der L532, zwischen Mußbach und Haßloch zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Grund für diesen war ein riskantes Überholmanöver eines im Gegenverkehr fahrenden dunkelgrauen Mercedes Benz, welcher aus Haßloch in Richtung Neustadt fuhr und eine Fahrzeugkolone mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholte. Die ihm entgegenkommende Fahrzeugführerin musste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Obwohl der hinter ihr fahrende Fahrzeugführer ebenfalls stark abbremste, kam es zum Zusammenstoß. Besonders an dem flüchtigen Mercedes Benz war eine grüne Lackierung auf der Motorhaube.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Neustadt zu richten.

