Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrssicherheitsarbeit durch verstärkte Kontrollen in Neustadt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.06.2020 kontrollierte die Polizei an mehreren Stellen in Neustadt an der Weinstraße um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Zu Schulbeginn wurde zeitgleich neben der August-Becker-Grundschule in Lachen auch an der Eichendorffschule in Neustadt kontrolliert. Später wurde in der Sauterstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und anschließend in der Amalienstraße der fließende Verkehr überwacht. Insgesamt konnten zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet werden, darunter zwölf Verwarnungen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und Gurtverstößen, sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Benutzung des Mobiltelefons bzw. Smartphones während der Fahrt. Darüber hinaus wurden vier Mängelberichte wegen nicht mitgeführter Dokumente oder Mängeln am Fahrzeuge ausgestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell