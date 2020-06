Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Erneut viele Verstöße bei Durchfahrtskontrolle

Bad Dürkheim (ots)

Nachdem bereits am 17.06.2020 in Bad Dürkheim, In den Almen eine Durchfahrtskontrolle durchgeführt worden war und insgesamt 18 Fahrzeugführer kontrolliert und verwarnt werden mussten, wurde am 18.06.2020 erneut eine Kontrolle durchgeführt. Erschreckenderweise konnten wieder 12 Verstöße festgestellt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet die Verkehrsteilnehmer um Einhaltung des Durchfahrtsverbotes.

