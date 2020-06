Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (798) Dachstuhlbrand - hoher Sachschaden - Nachtrag zur Brandursache

Neuhaus a. d. Pegnitz (ots)

Wie mit Meldung 783 berichtet, brach am Sonntagmorgen (14.06.2020) in einem Einfamilienhaus in Neuhaus a. d. Pegnitz ein Feuer aus. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 06:45 Uhr wurde ein Brand in einem Wohnhaus im Ligusterweg gemeldet. Im Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen, wodurch dieser fast vollständig ausbrannte.

Die Bewohner befanden sich bei Ausbruch des Brandes im Haus, konnten sich jedoch selbstständig ins Freie retten und blieben unverletzt.

Am Einfamilienhaus entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro.

Anders als zwischenzeitlich berichtet, stellten die Ermittler nun fest, dass der Brand durch einen Blitzeinschlag im Rahmen des Unwetters ausgelöst wurde.

Marc Siegl/n

