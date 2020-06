Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (796) Mögliches Sexualdelikt am Celtisplatz - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (16.06.2020) auf Mittwoch (17.06.2020) wurde eine Frau im Nürnberger Süden durch einen unbekannten Täter angegangen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die obdachlose Frau schlief auf einer Parkbank am Celtisplatz, als sich ihr gegen 01:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in sexueller Absicht näherte. Im Anschluss an seine Tat entfernte sich der Mann.

Die Geschädigte vertraute sich Zeugen an, die die Polizei verständigten.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt am Celtisplatz Personen wahrgenommen oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

