Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (793) Seniorin von Trickdieben bestohlen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Unbekannte Trickdiebe bestahlen am Montagmittag (15.06.2020) eine Seniorin im Stadtteil Maxfeld. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12:00 Uhr sprach ein unbekannter Mann die hochbetagte Seniorin in dem Haus in der Friedensstraße an und verschaffte sich Zugang zur Wohnung. Unter einem Vorwand lockte der Mann die Bewohnerin in das Badezimmer. Diesen Moment nutzte offensichtlich ein weiterer unbekannter Täter, um in die Wohnung zu gelangen.

Nachdem der ungebetene Gast die Wohnung gegen 13:00 Uhr verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass ihr Schlafzimmer durchwühlt und Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet worden war. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen sowie die Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei durch.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 170 cm groß, glatte dichte Haare, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Fleecejacke

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegen.

