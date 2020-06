Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (792) Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Sozialpension

Nürnberg (ots)

Am gestrigen Abend (16.06.2020) rief eine tätliche Auseinandersetzung im Stadtteil Wetzendorf die Polizei auf den Plan. Mehrere Streifenwagen rückten an, weil ein 19-jähriger Mann zwei weitere Männer in einer Sozialpension angegriffen und verletzt hatte.

Gegen 20:00 Uhr eskalierte der Streit zwischen einem 19-jährigen Mann und zwei Bewohnern einer Sozialpension in der Erlanger Straße. Dabei ging der 19-Jährige schließlich mit einem hölzernen Stuhlbein auf seine Kontrahenten (55 und 61 Jahre alt) los und schlug mehrfach auf diese ein. Die beiden Angegriffenen erlitten unter anderem Kopf- und Gesichtsverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und nahm den 19-jährigen Angreifer fest. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung des Festgenommenen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da der Tatverdächtige außerdem keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, wird er heute auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser soll über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheiden.

Michael Konrad/n

