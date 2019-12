Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Diebstahl von zwei Motorradkoffern

Freinsheim (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 02.12.19, 20:00 - 03.12.19, 09:30 Uhr, von einem Motorrad der Marke BMW, welches in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz hinter einer Gaststätte abgestellt war, die beiden an dem Krad befestigten und angeschlossenen Motorradkoffer samt Inhalt (2 Jacken und 2 Helme). Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell