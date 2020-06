Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von 17.06.2020 auf 18.06.2020 wurde von bislang unbekannten Tätern die hintere Seitenscheibe eines grauen Ford B-Max eingeschlagen. Der 75-jährige Halter hatte sein Fahrzeug in Freinsheim in der Herxheimer Straße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Im Fahrzeug befanden sich keinerlei Gegenstände. Ermittlungen gehen daher in Richtung einer Sachbeschädigung. Es entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



