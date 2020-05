Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.05.2020

Peine (ots)

Radlader entwendet

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter einen auf dem Seitenstreifen im Abbensener Weg in Wendesse abgestellten Radlader. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Radfahrer von der Polizei gestoppt

Am späten Montagabend, gegen 22:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 56- jährigen Peiner, welcher mit seinem Fahrrad die Hans-Gallinis-Straße in Peine befuhr. Bei der Kontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch bei dem Peiner auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,65 Promille an. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Leichtverletzte PKW-Fahrerin nach Verkehrsunfall in Groß Bülten

Am Montag, um 11:20 Uhr, kam es in Groß Bülten, Gerhard-Lukas-Straße/Zuckerweg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Peiner befuhr mit seinem PKW die Gerhard-Lukas-Straße von Ilsede kommend in Richtung Groß Bülten. An der dortigen abknickenden Vorfahrt übersah er den PKW einer 49-jährigen Ilsederin, welche die Solschener Straße in Richtung Zuckerweg befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die Ilsederin leicht verletzt wurde. Ihr PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen im Kreuzungsbereich Duttenstedter Straße Ecke Schwarzer Weg in Peine

Am gestrigen Montag ereigneten sich an der Kreuzung Duttenstedter Straße/ Schwarzer Weg in Peine gleich mehrere Verkehrsunfälle. Die dortige Ampelanlage ist aufgrund eines Defektes komplett abgeschaltet, die Verkehrsregelung erfolgt anhand der Verkehrszeichen.

Um 10:49 Uhr ereignete sich der erste Unfall, welcher mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro endete. Ein 51-jähriger Wolfsburger befuhr mit seinem PKW die Duttenstedter Straße und fuhr, ohne anzuhalten und den bevorrechtigten Verkehr passieren zu lassen, in den Kreuzungsbereich ein. Hier stieß er mit dem von links kommenden vorfahrtberechtigten PKW eines 58-jährigen Peiners zusammen.

Um 13:29 Uhr ereignete sich der nächste Unfall, als eine 56-jährige Braunschweigerin die Duttenstedter Straße aus Richtung Celler Straße kommend in Richtung des Ascherslebener Kreisels befuhr. Sie missachtete die Vorfahrt eines 45-Jährigen aus Edemissen, welcher den Schwarzen Weg aus der Kantstraße kommend in Richtung Aral Tankstelle befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Braunschweigerin leicht verletzt wurde. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Gegen 19:00 Uhr forderte ein weiterer Unfall eine leicht verletzte Person. Ein 39-jähriger befuhr mit seinem Transporter die Duttenstedter Straße aus Richtung der Schäferstraße kommend. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen PKW-Fahrers aus Ilsede, welcher den Schwarzen Weg stadteinwärts befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Ilseder leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell