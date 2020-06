Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - ohne Führerschein, Unfall verursacht

Bad Dürkheim (ots)

Eine 42-jährige Bad Dürkheimerin befuhr am 19.06.2020, um 23.55 Uhr mit ihrem Pkw in der Kaiserslauterer Straße. Beim Einfahren in eine Hofeinfahrt touchierte die Frau eine Sandsteinmauer, als eine Streife der Polizei hinter ihr wartete. Bei der Kontrolle der Fahrerin wurde festgestellt, dass diese nicht im Besitz eine Fahrerlaubnis ist.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

