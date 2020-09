Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen, Raubüberfall geklärt

Lotte (ots)

Am Montag, den 17.08.2020, ist in Wersen ein Überfall auf einen Einkaufsmarkt verübt worden. Damals konnten die Verdächtigen fliehen, einer von ihnen tat das sogar zu Fuß und ohne Schuhe. Jetzt konnte die Polizei zwei junge Männer ermitteln. An dem 17.08., um kurz vor 20.00 Uhr, ging ein junger Mann in den Markt an der Halener Straße. An der Kasse hielt er zunächst einer Kundin ein Messer vor, bedrohte sie und forderte die Herausgabe von Bargeld. Schließlich öffnete die Kassiererin das Geldbehältnis. Der Räuber griff in die Kasse und entwendete mehrere Geldscheine. Bei dem Überfall hatte die Kundin leichte Verletzungen erlitten. Danach flüchtete der Mann, der Socken -aber keine Schuhe- trug. Im Laufe der polizeilichen Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittler gewannen aber dank aufmerksamer Zeugen unmittelbar nach dem Raub erste Erkenntnisse, die ihnen gute Ansätze lieferten. Von nun an ging es "Schlag auf Schlag". Schnell war klar, dass neben dem Räuber eine weitere männliche Person als Fahrer eines Fluchtfahrzeugs beteiligt war. Ein Passant hatte zur Tatzeit an einer Bushaltestelle in der Nähe des Marktes einen Wagen stehen sehen. Der Fahrer blieb sitzen, sein Beifahrer stieg aus und ging in den Einkaufsmarkt. Minuten später kam der junge Mann aus dem Markt gerannt. Ohne auf das Eintreffen des auf Socken Flüchtenden zu warten, fuhr der PKW plötzlich davon. Der junge Mann flüchtete nun zu Fuß in das angrenzende Wohngebiet. Auch dies hatte der aufmerksame Zeuge noch beobachtet. Die Beschreibungen der Zeugen bestätigten wenig später, dass es sich um den Täter gehandelt hatte. Die beiden Männer, 24 und 25 Jahre alt, konnten inzwischen vernommen werden. Das Geld aus der Tat sollte offenbar für die Beschaffung von Drogen verwendet werden. Der 25-Jährige, der die Kundin und die Geschäftsangestellte in dem Markt bedroht hatte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Mann aus Mettingen Untersuchungshaft. Der zweite Mann wurde nach seiner Vernehmung entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell